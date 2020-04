Ats: fino a 2.000 tamponi al giorno

Nuovi laboratori accreditati in Regione Proseguono anche i test sierologici: mercoledì tappa a Clusone.

Una media di 1.000 tamponi al giorno da lunedì scorso, con l’obiettivo di aumentare ancora per la prossima settimana e, successivamente, arrivare a quota 2.000 tamponi al giorno, anche grazie a nuove partnership e a nuove tecnologie che si stanno programmando con la Asst Bergamo Est e il Rotary Distretto 2042. Sono questi i numeri e gli obiettivi dell’attività di Ats Bergamo sul fronte dei tamponi resi noti nella serata di mercoledì 29 aprile.

Settimana prossima - fa sapere Ats - si salirà a una media di 1.500 tamponi al giorno grazie all’ accreditamento, tramite la Regione, di nuovi laboratori. A pieno regime si arriverà a 2 mila tamponi al giorno.

Prosegue anche il programma dei prelievi ematici per la ricerca degli anticorpi al Covid-19 dell’Ats di Bergamo: tra oggi e domani circa mille le persone sottoposte all’esame, centocinquanta per ogni centro in ogni singola giornata. In Valle Seriana test sierologici al centro biomedico di Albino e all’ospedale di Alzano Lombardo, ma anche in Alta Valle al Poliambulatorio Habilita di Clusone cui domani si aggiungerà l’ospedale di Piario, unico caso dove i prelievi saranno cento, leggermente meno rispetto agli altri. A Clusone, sotto la sorveglianza di Protezione Civile e Polizia Locale, ingressi scaglionati, orari rispettati e nessuna coda per gli interessati. Il servizio di Elisa Cucchi per Bergamo Tv con l’intervista al sindaco di Clusone Paolo Olini.

