Attenzione alle punture dei Martinèi

Due bambini finiscono in ospedale Soccorsi in azione in alta Valle Seriana per due bambini punti da insetti: un ragazzino trasportato all’ospedale Papa Giovanni XXIII.

Momenti di apprensione nella giornata di martedì 17 luglio in alta Valle Seriana per due bambini punti da insetti. Un bambino di 10 anni di Cerete è stato punto alla testa da insetti a Clusone in località San Lucio: il piccolo è stato portato all’Ospedale di Piario senza gravi complicazioni. Più preoccupante il secondo episodio a Gromo. Alla sede della Pubblica Assistenza Croce Blu ha ricevuto le prime cure un ragazzo di 14 anni di Valgoglio punto da vespe selvatiche (i Martinèi, nel dialetto locale). Il giovane paziente manifestava delle difficoltà respiratorie perciò è stato caricato a bordo dell’elicottero e trasportato al Papa Giovanni per ulteriori accertamenti.

