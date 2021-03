Attenzione all’ennesima truffa su Whatsapp

La Bufala del 70° anniversario di Esselunga Da qualche ora sta girando insistentemente nei gruppi Whatsapp un link per vincere dei premi per il 70° anniversario di Esselunga, in realtà è una bufala per estorcere dati personali.

Il sito Bufale.net, lo ha già bollata come l’ennesima truffa per cercare di estorcere dati personali a chi cade nel tranello. Uno nuovo caso di phishing on line per ingannare gli utenti e di cui naturalmente anche Esselunga è vittima.

Come dice, infatti, il noto sito smaschera bufale, prima di tutto Esselunga è stata fondata nel 1957 a Milano e il 2021 non sarebbe il 70° anniversario ma se mai il 64°, inoltre nonostante i loghi del famoso superstore siano stati fedelmente copiati, il sito a cui rimanda il link non è assolutamente quello ufficiale.

Cliccando verrete indirizzati su una pagina che potrebbe ingannarvi con una schermata simile a quella di un famoso gioco per cellulari. Ma qui si vince sempre pur non vincendo mai. Il successivo form da compilare per avere il premio è quello con cui i truffatori si impossesseranno dei vostri dati e in più vi invitano a fornire i nominativi di altri 20 amici ai quali indirizzare la stessa truffa.

Inutile dire che non esistono premi e che una volta compilato il modulo avrete solo dato in pasto a uno sconosciuto i vostri dati personali e anche i nomi di altri vostri amici ignari che a loro volta rischieranno di cadere nel tranello.

Il consiglio è quello di non aprire il link o comunque di non rilasciare alcun dato personale anche perchè non esiste alcun concorso e alcun premio.

