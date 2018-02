Attesa la neve da questa sera

Intanto godiamoci queste foto Non si parla che di questo: da questa sera la neve inizierà a cadere sulla Bergamasca. E non solo in montagna con previsioni che parlano di anche 40 centimetri.

Sulle strade il sale è già stato distribuito, così come sui marciapiedi. C’è attesa per «Big Snow» mentre ancora si segnalano temperature molto rigide: -10° a Val Brembilla, a Bergamo città siamo intorno ai -5°; -7° a Trescore. In alta Val Seriana freddissimo con -13° alle 7 del mattino. Un freddo secco, asciutto, che non sta causando gelate anche se si raccomanda prudenza sulle strade.

Le correnti gelide siberiane insisteranno anche mercoledì sull’Italia, mantenendo condizioni gelide. Nel frattempo però un simile affondo gelido in Europa rinvigorirà un vortice ciclonico a Ovest della Spagna, il quale piloterà una nuova perturbazione verso l’Italia. Questo fronte tuttavia sarà accompagnato da venti più umidi e miti di Libeccio, e sarà proprio il contrasto con il gelo preesistente che favorirà precipitazioni nevose inizialmente anche in pianura. Mercoledì notte arriverà la parte avanzata del fronte, con prime deboli nevicate sulla Lombardia.

Giovedì neve su tutto il Nord, con accumuli probabilmente più abbondanti su basso Veneto, Emilia, bassa Lombardia, basso Piemonte e Liguria ( qui con passaggio a pioggia entro sera sulle coste ).

Intanto godiamoci questo cielo terso: scomparse le nubi ecco come si presentava Valbondione illuminata dalla luna (quasi piena) nella notte tra martedì e mercoledì 28 febbraio. Spettacolare anche la panoramica notturna del pizzo Coca coperto dalla neve, fotografia sognante grazie all’occhio attento del nostro Mirco Boancorsi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA