Atti persecutori su sette compagni

Denunciato 17enne bergamasco I carabinieri di Brescia lo hanno denunciato dopo ripetuti e reiterati episodi anche ai danni di un ragazzo con disabilità cognitiva.

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Compagnia di Breno , a conclusione di un’attività di indagine, hanno denunciato in stato di libertà, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Brescia, per «atti persecutori nei confronti di minorenni e di soggetti con disabilità» un minorenne residente nella provincia di Bergamo.

Il minore che frequenta un istituto scolastico superiore della bassa valle Camonica, dal mese di settembre 2017 al mese di dicembre 2018, aveva sottoposto a reiterati atti persecutori sette studenti minorenni dello stesso istituto, tra i quali uno in stato di disabilità cognitiva, abitanti in valle Camonica e zona alto Sebino bergamasco. Le continue vessazioni, anche di particolare gravità, avevano costretto le vittime a modificare le proprie abitudini di vita che temevano per la loro incolumità personale. L’istituto scolastico che ha segnalato inizialmente la problematica, ha collaborato totalmente. Le giovani vittime hanno tutte confermato le gravi vessazioni subite.

