Attimi di paura nella sede dell’Inps

Malore per una donna di 45 anni Una donna di 45 anni ha accusato un malore nella sede provinciale dell’Inps di Bergamo in via Mai. Immediati i soccorsi.

Attimi di preoccupazione e tensione nella sede provinciale dell’Inps di via Angelo Mai all’angolo con viale Papa Giovanni XXIII a Bergamo. Intorno alle 10 di lunedì 24 giugno una donna di 45 anni si è sentita male all’interno degli uffici pubblici. Subito allertati i soccorsi: sul posto è arrivata l’auto medica e due ambulanze in codice rosso, il più grave. Dalle prime informazioni sul posto pare che la donna abbia accusato delle convulsioni legate ad epilessia. I sanitari sono riusciti a stabilizzarla con i farmaci adeguati per curare le crisi epilettiche e hanno poi portato la donna all’ospedale Papa Giovanni XXIII per gli accertamenti.

