Auguri di buon anno dalla redazione. Anche il 31 dicembre aggiornamenti online I migliori auguri per un 2022 che sia di rinascita e di buone notizie dalla redazione de L’Eco di Bergamo. Il 31 dicembre continuano gli aggiornamenti online, il giornale in edicola il 31 dicembre e poi il 2 gennaio.

La speranza è quella di iniziare un 2022 ricco di buone notizie e di maggiore serenità. Dopo un 2021 ancora faticoso, questo è il nostro augurio con un grazie di cuore per averci seguito, giorno dopo giorno, in tutti gli aggiornamenti.

Anche il 31 dicembre seguite tutte le nostre notizie online oltre al giornale in edicola, mentre vi ricordiamo che il primo giorno dell’anno l’edizione cartacea non sarà in edicola: tornerà puntualmente, con notizie e approfondimenti, lunedì 2 gennaio.

Auguri di buon anno di cuore dalla redazione de L’Eco di Bergamo.

