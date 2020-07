Aumentano i contagi a Bergamo

56 nuovi positivi, in Lombardia 135 Tra le province lombarde i contagiati crescono in maniera significativa nella provincia di Bergamo con 56 casi odierni. Giovedì erano 28 casi e mercoledì 30.

Sono 135, di cui 72 a seguito di test sierologici e 46 «debolmente positivi», i nuovi casi di coronavirus registrati venerdì 10 luglio in Lombardia a fronte di 11.505 tamponi effettuati. Secondo i dati della Regione i guariti/dimessi sono 69.828 (+145) mentre rimangono in terapia intensiva 27 pazienti (-4) e i ricoverati non in terapia intensiva sono 190 (-11) I decessi sono stati sei, per un totale dall’inizio dell’emergenza di 16.736 vittime.

Tra le province lombarde i contagiati crescono in maniera significativa nella provincia di Bergamo con 56 casi odierni, giovedì erano 28 casi e mercoledì 30. Nella provincia di Milano i casi di coronavirus delle ultime 24 ore sono 17, di cui 9 a Milano, dimezzati rispetto a giovedì quando i positivi erano 35, di cui 15 a Milano città.

Scendono i casi nel Bresciano - dopo il caso del focolaio della comunità Shalom a Palazzolo sull’Oglio -, dove venerdì i nuovi positivi sono 17 rispetto ai 28 di giovedì. Anche nel Mantovano, a fronte dei recenti focolai, i casi in più rispetto a giovedì sono 12. Nessun nuovo caso si evidenzia nel Pavese.

Numeri limitati e una sola cifra per le altre province lombarde, eccoli nel dettaglio: Como + 5, Cremona +7, Lecco +3, Lodi + 3, Monza e Brianza + 3, Sondrio +1 e Varese +3.

Ecco tutti i dati di venerdì 10 agosto

- i tamponi effettuati: 11.505

Totale complessivo: 1.126.332

- i nuovi casi positivi: 135 (di cui 72 a seguito di test sierologici e 46 «debolmente positivi»)

- i guariti/dimessi: 69.828 (+145)

(67.648 guariti e 2.180 dimessi)

- in terapia intensiva: 27 (-4)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 190 (-11)

- i decessi: 6

totale complessivo: 16.736

I nuovi casi per provincia:

Milano: 17, di cui a Milano città: 9;

Bergamo: 56;

Brescia: 17;

Como: 5;

Cremona: 7;

Lecco: 3;

Lodi: 3;

Mantova: 12;

Monza e Brianza: 3;

Pavia: 0;

Sondrio: 1;

Varese: 3.

