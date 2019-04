Auto abbatte sbarra del passaggio a livello

Apprensione e contusioni per una 24enne La giovane ha perso il controllo dell’auto alle 14 di sabato 27 aprile in via Fermi a Curno

Stando alle prime ricostruzioni avrebbe fatto tutto da sola: ha perso il controllo dell’auto, una Lancia Y grigia, ed è andata a schiantarsi contro la sbarra del passaggio a livello in via Fermi, a Curno, mentre procedeva in direzione Bergamo, finendo incastrata tra alcuni alberi. Fortunatamente per la 24 enne alla guida dell’auto, per lei un grande spavento e fortunatamente solo qualche contusione. Sul posto gli agenti della polizia locale di Curno per regolare il traffico in attesa di ripristinare il corretto funzionamento della sbarra.

