Auto accartocciate, il video dei soccorsi

La foto del tir fermo prima della voragine In una foto diffusa dai vigili del fuoco si vede anche un camion che è riuscito a fermarsi proprio prima della zona crollata.

Diverse auto sono incastrate e schiacciate tra le macerie del ponte dell’autostrada crollato a Genova, mentre alcuni mezzi pesanti sono finiti nel torrente Polvecera. È quanto riferiscono fonti dei carabinieri che stanno intervenendo sul posto. In via precauzionale sono state sgomberate alcune palazzine più vicine alla parta di ponte che non è crollata.

Un fermo immagine tratto da un video della Polizia di Stato sul ponte crollato a Genova

Le auto cadute e sotto le macerie sono accartocciate come lattine, i piloni del viadotto distrutti. Questa la scena che si presenta sotto il ponte Morandi, crollato poco fa a Genova, dalle immagini restituite da foto e video postati sui social. Alcune auto parcheggiate sotto il ponte sono rimaste coinvolte dal crollo. Il viadotto dalle foto sembra spezzato come un modellino in scala: si vede la struttura di asfalto e ferro crollata, il «vuoto» lasciato da un estremo all’altro e lo scheletro dell’ ’armatura del cemento. Alle spalle del viadotto anche molte abitazioni. Le macerie hanno travolto anche alberi e fili dell’alta tensione, oltre ad alcuni tralicci. In una foto diffusa dai vigili del fuoco si vede anche un camion che è riuscito a fermarsi proprio prima della zona crollata.

Un fermo immagine tratto da un video della Polizia di Stato sul ponte crollato a Genova

Per vedere questo video attiva javascript oppure utilizza un browser che supporta video HTML5

© RIPRODUZIONE RISERVATA