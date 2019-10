Auto, bando per la rottamazione

In 24 ore 400 domande in Regione Al Pirellone boom di richieste di contributi, nella Bergamasca stimati 2,6 milioni. Qualità dell’aria in miglioramento per tutti gli inquinanti.

È iniziata la corsa alla rottamazione delle auto più inquinanti: una misura regionale da 26,5 milioni di euro che per Bergamo potrebbe valere circa 2,6 milioni. Nelle prime 24 ore di apertura del Bando «Rinnova Autovetture», al Pirellone sono giunte 400 domande per un valore di oltre 3 milioni di euro di richieste di contributi. Interventi a sostegno della qualità dell’aria che a Bergamo risulta in miglioramento.

Il bando resterà aperto fino al 30 settembre 2020. È rivolto ai privati ed è finalizzato a incentivare la sostituzione di autovetture inquinanti circolanti in Lombardia con veicoli a basse emissioni. I contribuiti sono modulati in base alle categorie emissive: a fronte della radiazione di un’autovettura è possibile ricevere contributi fino a 8mila euro. Il Pirellone ha già ricevuto richieste di contributi per oltre 3 milioni di euro, per più di 400 domande. Tutte le info sul bando qui.

