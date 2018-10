Auto contro moto in via Moroni

Traffico in tilt al Villaggio degli Sposi Un incidente alle 8.15 di martedì 2 ottobre sta paralizzando il traffico nella zona di via Moroni, fino al Villaggio degli Sposi e verso l’ospedale. Lunghe code e rallentamenti.

Si tratta di un incidente che alle 8.15 ha coinvolto una macchina e una moto e che si è verificato in via Moroni all’altezza di via dei Caniana, coinvolgendo il quartiere del Villaggio degli Sposi. Code fino all’ospedale, in un’area già compromessa dal traffico quotidianamente nelle prime ore della giornata.

Sul posto un’ambulanza e un’auto medica, l’incidente non è fortunatamente grave, con una persona che ha bisogno di cure mediche. Si tratta di un uomo di 33 anni che è stato trasferito all’Humanitas Gavazzeni di Bergamo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA