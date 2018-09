Auto elettriche, 32 colonnine in arrivo

E il primo anno il «pieno» sarà gratis Dalla stazione fino a Colle Aperto e quartieri: via ai lavori di installazione

Un’app per trovare il distributore più vicino.

Trentadue colonnine di ricarica di mezzi elettrici e ibridi plug-saranno installate entro novembre in città. Dalla stazione ai quartieri. A spiegare tempi e modi del progetto è l’assessore alla Mobilità Stefano Zenoni in occasione del primo Tesla Forum di Bergamo – patrocinato dal Comune – che si è tenuto ieri nella sala Galmozzi nell’ambito della settimana della mobilità. «Mescola e muoviti è il tema che l’Unione Europea pone al centro della settimana della mobilità – rileva l’assessore –. L’attenzione è sulla multi-modalità e dunque le auto elettriche sono al centro di questo interscambio. Bergamo sconta un ritardo, ma per migliorare la qualità della vita l’amministrazione comunale deve favorire questa transizione ai veicoli elettrici che oggi è ferma allo 0,1 %».

