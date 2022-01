Auto in fiamme a Bonate Sopra: ne esce illeso un 24enne - Video È successo nella tarda serata di giovedì 13 gennaio: l’intervento dei Vigili del fuoco di Dalmine per domare le fiamme.

Ha accusato un malore, ha perso il controllo della vettura ed è finito contro il muro lungo la ex provinciale 671 all’altezza di Bonate Sopra . È uscito dall’abitacolo della sua Citroen C3 appena in tempo e poi l’auto ha preso fuoco. Un 24enne si è schiantato poco dopo le 20 di giovedì 13 gennaio con la sua auto ed è uscito miracolosamente illeso dall’impatto: sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Dalmine che sono stati a lungo impegnati per domare le fiamme che hanno completamente bruciato la vettura . I soccorritori del 118 hanno medicato sul posto il giovane che è uscito illeso dallo schianto e non è stato necessario neppure trasportarlo in ospedale. Non ci sono stati altri mezzi coinvolti. Presenti anche i Carabinieri del Comando provinciale di Bergamo per i rilievi del caso.

