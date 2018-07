Auto ribaltata in circonvallazione

Traffico bloccato a Bergamo Un’auto si è ribaltata sulla circonvallazione Paltriniano. Dalle prime informazioni la persona che era alla guida non è in gravi condizioni. Traffico bloccato in tutta la zona.

Auto ribaltata sulla circonvallazione Paltriniano all’altezza del Cristallo Palace, circa duecento metri prima del rondò dell’autostrada. Per cause ancora da accertare, un’auto si è ribaltata e i detriti hanno invaso la carreggiata. Dalle prime informazioni fornite dal portale di emergenza urgenza le persone coinvolte nell’incidente non dovrebbero essere in pericolo di vita. Si tratta di una ragazza di 25 anni, di una donna di 65 e di altre due persone. Sul posto la Polizia locale. Traffico completamente bloccato in tutta la zona in attesa che gli operatori liberino la carreggiata dai detriti. Ripercussioni anche nella zona della Malpensata, in particolare in via Zanica.

