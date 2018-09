Auto ribaltata sull’autostrada A4

Lunghe code al casello di Bergamo Lunghe code al casello di Bergamo a causa di un’auto che si è ribaltata tra la terza e la quarta corsia dell’autostrada A4, probabilmente dopo un tamponamento con un mezzo pesante.

Cinque le persone ferite nell’incidente: non sono in gravi condizioni. Sul posto due ambulanze e un’automedica oltre alle forze dell’ordine e al personale di Autostrade che sta cercando di limitare i disagi dovuti al traffico. La rimozione dei mezzi dalla corsia sta causando lunghe code sia in ingresso al casello di Bergamo, sia nel tratto da Seriate in direzione Bergamo.

