Auto storiche,torna il Gran Prix

Torna la corsa sul circuito delle Mura Domenica 27 maggio appuntamento a Bergamo Alta con il Bergamo Historic Gran Prix: attenzione alle limitazioni su viabilità e parcheggi.

Domenica 27 maggio appuntamento a Bergamo Alta con il Bergamo Historic Gran Prix, la rievocazione storica della corsa automobilistica sul circuito delle Mura.

Rispetto alle edizioni precedenti ci sono delle novità. La manifestazione si terrà solo nel pomeriggio (non più durante tutto l’arco della giornata) dalle 13.30 (ora di chiusura delle strade) alle 18 circa.

Il percorso prevede il passaggio da Piazza Cittadella, via Boccola, via Fara, si prosegue nel tratto davanti a Porta S.Agostino, poi lungo il viale delle Mura, Colle aperto, di nuovo via Boccola e così via. Lungo tutto il percorso sarà in vigore il divieto di sosta dalle 7 alle 18, anche per gli autoveicoli che espongono il contrassegno per disabili.

La partenza delle manche, che saranno una di seguito all’altra, senza interruzioni, è previsto alle 14 e il termine dell’ultima manche alle 18. In Piazza Cittadella sarà vietato sostare dalle 19 di sabato 26 alle 19 di domenica, eventuali veicoli in sosta saranno rimossi. Per i residenti e gli aventi diritto rimane libera la circolazione sui Colli percorrendo via tre Armi, via Borgo Canale e via Sudorno e via Castagneta, ma non sarà possibile attraversare il percorso. Dalle 12 alle 18 non verrà effettuato servizio di trasporto pubblico verso Bergamo Alta: modifiche al percorso dei bus saranno comunicate da Atb nei prossimi giorni.

