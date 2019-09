Autobus contro motorino in centro

Grave un uomo, caos in via Tiraboschi Incidente in via Tiraboschi a Bergamo: coinvolto uno scooter che è finito contro un pullman in transito. Traffico bloccato nella zona: un uomo di 70 anni è in gravi condizioni.

L’incidente poco prima delle 16 di giovedì 26 settembre: un uomo di 70 anni è in condizioni gravi dopo essere rimasto coinvolto in un incidente. Lo schianto ha coinvolto lo scooter dove stava viaggiando l’uomo, un furgone e un pullman che transitava nella zona, all’altezza della fermata di via Tiraboschi, vicino all’Atalanta Store.

Sul posto l’ambulanza del 118, moltissime le persone che hanno assistito all’incidente: la zona è molto frequentata ed è in pieno centro a Bergamo. Da ricostruire la dinamica dell’incidente: dalle prime informazioni raccolte, pare che il motociclista stesse sorpassando il bus quando ha urtato un furgoncino che stava viaggiando nella direzione opposta. L’uomo è caduto dallo scooter finendo con la gamba sotto il pullman.

La vicenda è al vaglio delle forze dell’ordine che hanno raggiunto la zona anche per dirigere il traffico e permettere i soccorsi. Sul posto un’ambulanza e un’auto medica. Le condizioni dell’uomo paiono gravi: delle prima informazioni il 70enne avrebbe perso una gamba nell’impatto con il pullman.

© RIPRODUZIONE RISERVATA