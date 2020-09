Autobus scolastici, rinforzi da Atb

Ecco l’elenco delle corse aggiuntive Corse di rinforzo Atb programmate per tutto l’anno e collegamenti aggiuntivi in funzione degli orari scolastici provvisori. Qui l’elenco delle linee, con gli orari in aggiunta a quelli esposti alle fermate.

I primi giorni di scuola, caratterizzati come di consueto dagli orari provvisori, quest’anno sono ancora più complessi per via della nuova riorganizzazione delle attività scolastiche imposta dall’emergenza sanitaria. Atb ha programmato, dove possibile, il servizio per l’anno scolastico e, dove invece non pianificabile, per esigenze didattiche impreviste dei singoli istituti di Bergamo e Provincia, ha aggiunto e sta aggiungendo «corse di rinforzo».

Questi servizi non sono indicati sugli orari al pubblico, che riportano invece la programmazione in condizioni regolari, ovvero con gli orari definitivi stabiliti con la collaborazione dell’Agenzia del Trasporto Pubblico Locale e l’Ufficio Territoriale scolastico di Bergamo.

Gli orari scolastici sono tuttora molto variabili. Il personale Atb è al lavoro per monitorare sul posto le fermate più critiche e intervenire dove necessario. Si tratta di provvedimenti presi in emergenza per consentire agli studenti di distribuirsi in modo equilibrato sugli autobus e servire gli ingressi e le uscite non preventivamente programmati dagli istituti.

Qui di seguito le «corse di rinforzo» previste nella settimana dal 21 al 25 settembre e quelle programmate per l’anno scolastico: sono integrazioni suscettibili delle variazioni degli orari provvisori, pertanto Atb invita la clientela a consultare il sito atb.bergamo.it per restare aggiornati su eventuali modifiche.

CORSE DI RINFORZO DAL 21 AL 25 SETTEMBRE PER GLI ORARI SCOLASTICI PROVVISORI

(in aggiunta agli orari esposti alle fermate)

Linea 5 – Da Lallio

Corsa delle 8.37 per la Stazione di Bergamo

Linea 5 – Da Roncola/Villaggio Sposi

Corsa delle 9.08 dalla Roncola di Treviolo, con transito alle 9.22 dal Villaggio degli Sposi per la stazione di Bergamo

Linea 5 – Da Porta Nuova

Corsa delle 14.06 per Pedrengo e Scanzo

Linea 6 – Da Azzano San Paolo

Corsa delle 9.20 da via Per Azzano per stazione e Porta Nuova

Linea 7 – Da Sorisole

Corsa delle 8.10 per la stazione

Linea 8 - Polo scolastico di Presezzo (Istituti Betty Ambiveri e Maironi da Ponte)

Corsa delle 12.08 da Ponte San Pietro Clinica a Locate e Seriate per l’uscita degli studenti delle scuole delle ore 11.55

Linea 8 – Istituto Agrario “Mario Rigoni Stern”

Corsa delle 11.53 da via Borgo Palazzo - ATS a Porta Nuova per l’uscita provvisoria dell’Istituto Rigoni Stern alle 11.50.

Linea 8 – Istituto Falcone

Corsa delle 12.08 da via Mattioli – Croce Rossa – per Seriate

Linea 10 Loreto- Valbrembo

Corsa delle 12.30 da via Broseta - Croce Rossa a Valbrembo

CORSE DI RINFORZO PER L’ANNO SCOLASTICO 2020/2021

(in aggiunta agli orari esposti alle fermate)

MATTINO

Linea 1 – Per ITIS Natta

Corsa delle 7.42 da Porta Nuova

Linea 1 – Per Città Alta

Corsa delle 8.30 dalla stazione

Linea 6 – Per ITC Belotti

•Corsa delle 7.32 e 7.34 da Stazione – Fermata Urban Center

•Corse delle 7.34 e 7.36 da Porta Nuova.

Linea 7 – Per CFP Via Gleno

Corse delle 7.39 (due autobus), 7.40 (due autobus), 7.45 e 7.46 da Porta Nuova

Linea 8 – Per via Mattioli (Polo scolastico di Loreto/Longuelo)

Corse delle 7.28, 7.37, 7.38 (due autobus), 7.40, 7.43, 7.44 e 9.35 dalla Stazione Autolinee di Bergamo

Linea 10 – Per Istituto Santa Lucia

Corsa delle 7.38 da Via Moroni (Bergamo) per via XXIV maggio (non prosegue fino a Largo Barozzi a causa di lavori in corso)

POMERIGGIO

Linea 1

•Corsa delle 12.07 dalla Clinica Gavazzeni per la Stazione Inferiore della Funicolare

•Corsa delle 13.23 da Porta Nuova per Seriate San Giuseppe

•Corsa delle 13.05 dall’IPC Galli per la stazione di Bergamo

•Corsa delle 13.03 da Colle Aperto per Porta Nuova

•Corsa delle 14.05 da Seriate – Corso Europa per la stazione di Bergamo

•Corsa delle 14.10 da Porta Nuova per Torre de’Roveri.

Linea 5

•Corse delle 12.07 da Via Corridoni per la stazione

•Corse delle 13.03 da Via Corridoni per Porta Nuova.

Linea 6

•Corse delle 13.04, 13.05 (due autobus) dall’ITC Belotti per Porta Nuova

•Corsa delle 13.05 dall’ITC Belotti per la stazione

•Corsa delle 13.20 da Porta Nuova per Stezzano

•Corsa delle 14.00 da Stezzano per Porta Nuova

Linea 7

•Corse delle 13.03, 13.56 e 14.01 (due autobus) da Via Gleno per la stazione di Bergamo

•Corsa delle 13.24 da via Gleno per Porta Nuova.

Linea 8

•Corse delle 11.48 dalla stazione di Bergamo per via Mattioli (due autobus)

•Corsa delle 12.07 da via Broseta -Croce Rossa- per Porta Nuova

•Corsa delle 12.12 da via Mattioli per Seriate

•Corsa delle 13.04 da Seriate per Porta Nuova

•Corsa delle 13.05 da via Broseta (Croce Rossa) per Seriate

•Corsa delle 13.05 (due autobus) da via Broseta (Croce Rossa) per la stazione di Bergamo

•Corsa delle 13.08 da via Mattioli per Seriate

•Corsa delle 13.08 da via Mattioli per Porta Nuova

•Corsa delle 14.04 da via Broseta (Croce Rossa) per Porta Nuova

•Corsa delle 14.05 da via Broseta (Croce Rossa) per la stazione di Bergamo

Linea 10

Corsa delle 13.15 da via XXIV maggio per via Salvo d’Acquisto

Contatti e informazioni: ATB Point, Largo Porta Nuova, 16-Bergamo.

- Assistenza clienti: tutti i giorni feriali da lunedì a venerdì, dalle ore 8.20 alle ore 18.45 e il sabato dalle ore 9.30 alle ore 14.30. Gli operatori rispondono anche telefonicamente alle richieste al numero 035.236026 oppure per posta elettronica all’indirizzo e-mail [email protected]

- Biglietteria: da lunedì a sabato dalle 7.20 alle 19.15; la domenica e festivi la biglietteria è chiusa.

Tutte le informazioni sono disponibili sul sito: www.atb.bergamo.it

© RIPRODUZIONE RISERVATA