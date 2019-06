Automobilista passa in via Bonomelli

Spacciatore gli cede la dose: preso Arrestato dalla Polizia locale in borghese un 27enne che spacciava tra via Bonomelli e via Paglia. La dose ceduta a un automobilista residente in provincia di Bergamo.

Continuano i controlli e le operazioni anti spaccio di sostanze stupefacenti da parte della Polizia locale in molte via della città: nel pomeriggio di mercoledì 19 giugno agenti in borghese del Corpo del Comune di Bergamo sono entrati in azione tra via Paglia e via Bonomelli, arrestando O.F., 27enne con precedenti penali per rapina, spaccio, lesioni e reati contro il patrimonio.

Gli agenti del Nucleo di sicurezza urbana di via Coghetti lo hanno colto in flagrante mentre vendeva una dose a un automobilista residente in provincia di Bergamo: quest’ultimo è stato identificato e segnalato alla Prefettura di Bergamo.

Continuano con costanza le operazioni anti-spaccio nella zona, una delle più controllate dalla Polizia Locale in città. Interventi in abiti civili sono ormai all’ordine del giorno e proseguiranno anche in futuro.

