Autunno, magia di colori: le foto più belle dei lettori in un video

L’autunno bussa alle porte, con il suo carico di colori e profumi. L’aria frizzante stempera la calura, è il momento del foliage , un’esplosione di colori, una festa cromatica. È per questo che, in questo inizio di novembre, abbiamo chiesto ai lettori de «L’Eco di Bergamo» che ci seguono anche sui canali social - Facebook e Instagram - di inviarci i loro scatti più belli dalla provincia di Bergamo.

Sono arrivate tantissime foto che immortalano la bellezza della natura in autunno: i raggi del sole, il cielo terso, una luce spettacolare che illumina foglie e alberi . Rosso, ocra, giallo e verde, i colori della terra e del cielo si mischiano in un dipinto naturale. Abbiamo deciso di raccogliere in un video alcune (non tutte) le immagini più belle che ci avete inviato: ve lo proponiamo qui.