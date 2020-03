Avanti con i lavori per l’ospedale da campo

Bergamasco dimesso: era a Palermo Mentre procede l’allestimento del nuovo ospedale alla Fiera di Milano, il governatore lombardo Attilio Fontana ha fatto il punto sui nuovi ospedali per accogliere i pazienti Covid.

«A Cremona è partito l’ospedale da campo gestito da una Ong statunitense, a Crema sono in arrivo i medici cubani per l’ospedale da campo che rafforzeranno la rete medica che già esiste» ha detto Fontana.

Quanto all’ospedale da campo nella Fiera di Bergamo, «i lavori sono i corso, quindi a breve - ha assicurato il governatore - anche questo diventerà operativo». Domenica sono infatti iniziate le prime attività e lunedì sarà completata la pavimentazione: si tratta di una superficie di 6.300 metri quadrati di linoleum che sono stati allestiti dai volontari della Protezione civile e dagli alpini.

All’ospedale di Sondalo (Sondrio), infine, «è stata data la certezza che arriverà un gruppo di medici russi ad agevolare i nostri medici. Ne ho parlato con Boccia, dovevano arrivare domenica sera, non sono ancora arrivati ma il ministro mi ha confermato che il loro arrivo è questione di ore».

Intanto è stato dimesso lunedì 23 marzo dall’ospedale Arnas Civico di Palermo il marito sessantaduenne della signora bergamasca arrivata in aereo a Palermo dalla Lombardia. La donna, 61 anni, in leggero miglioramento, resta ancora ricoverata. L’uomo resterà comunque in isolamento. La coppia era stata trasferita a bordo di un aereo militare da Bergamo, a causa della carenza di posti-letto di terapia intensiva in Lombardia.

