«Avete cucito camici per noi medici»

Il grazie ai volontari della Valle Seriana La bellissima lettera di ringraziamento del dottor Marco Caporali, pediatra di Albino, alle sarte e sarti che hanno confezionato i dispositivi medici durante l’emergenza coronavirus.

Il grazie sincero di un pediatra di Albino, il dottor Marco Caporali, a tutte le volontarie e i volontari della Valle Seriana che hanno generosamente cucito e donato camici per tutti gli operatori in lotta sul nostro territorio contro il Covid-19. «Risulta difficile trovare parole sufficientemente piene di significato per ringraziare chi si renda protagonista di gesti come questo – scrive in una lettera e un post su Facebook diffuso attraverso il figlio Mattia –. Possiamo fare poco, ma è il minimo per far conoscere quanta solidarietà e forza siano protagonisti immarcescibili del nostro territorio orobico».

Ecco la lettera: «Caro Mattia Caporali, approfitto di te per ringraziare coloro che fanno parte dello splendido gruppo di sarte e sarti della Valle Seriana. Da un’idea di Lia Bigoni e Michela Ronchegalli, alle quali nel tempo si sono aggregate altre signore e signori, è stato dato il via alla produzione di dispositivi di sicurezza (camici) utilizzando materiale certificato per l’utilizzo in ambito sanitario. In poco tempo sono riuscite a cucire migliaia di camici che hanno donato a medici, me compreso, ed al personale infermieristico della provincia di Bergamo. Uno straordinario esempio a conferma delle grandi doti di generosità, creatività ed altruismo della popolazione della Valle Seriana». Dottor Marco Caporali, pediatra di famiglia di Albino.

I dispositivi medici confezionati dai volontari e volontarie della Valle Seriana

«A nome del dottor Marco Caporali, pediatra di base ad Albino, un ringraziamento speciale e un messaggio da condividere per far sì che queste realtà abbiano il riconoscimento che meritino. Spero che il messaggio arrivi anche a chi al momento non ho potuto rintracciare» scrive ancora il figlio Mattia.

