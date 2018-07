Avete sentito puzza di gas in città?

Colpa di un tubo rotto, lavori in corso Decine di telefonate ai vigili del fuoco, così come alla centrale operativa della polizia locale, e post su Facebook alla ricerca di qualcuno informato sull’accaduto: tanto ha provocato una fuga di gas, avvenuta per cause accidentali.

L’odore è stato avvertito in mezza città e ha suscitato allarme, fino all’intervento risolutivo dei tecnici di A2a. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto – fanno sapere da A2a – una tubazione del gas si sarebbe danneggiata per cause accidentali durante i lavori in corso da parte di un’impresa per la posa di alcuni cavodotti per conto di Terna, in un cantiere nei pressi dell’Asse interurbano, tra Colognola e Villaggio degli Sposi. L’odore si è diffuso in tutta la zona sud-ovest della città: Colognola, Villaggio degli Sposi, via Moroni, ma qualche chiamata ai vigili del fuoco è giunta persino da Città Alta. I tecnici di A2a sono intervenuti tamponando il guasto, con una soluzione provvisoria. Oggi l’intervento definitivo.

