Balzer, firmato l’accordo

Personale e locale pronti per Pasqua Trovato l’accordo tra sindacato e proprietà per l’avvio della nuova avventura di Balzer: dopo la stagione di Barghi, infatti, tocca adesso a S-Link far tornare agli antichi splendori il locale più conosciuto di Bergamo.

Questa mattina, nella sede di Ascom, è stato firmato l’accordo tra Balzer 1850, S-Link e Fisascat Cisl per il passaggio di proprietà e per la tutela del personale impiegato presso la nuova società (la newco «Balzer srl», interamente controllata da S-Link). «Abbiamo ottenuto l’impegno all’assunzione di tutto gli addetti, 10, a tempo indeterminato e chiesto impegni di continuità anche per i quattro lavoratori a tempo determinato. Per tutti – dice Alberto Citerio, segretario generale di Fisascat Cisl Bergamo –, il mantenimento delle condizioni contrattuali previste dal contratto nazionale del turismo e ristorazione».

Si conclude così la seconda vertenza Balzer nel giro di pochi anni: la società guidata da Giovanni Barghi ha infatti retto meno di quattro anni. Oggi, arriva S-Link, società bergamasca, guidata da Patrizio Locatelli, che gestisce già attività nel campo della pasticceria e della ristorazione. «A noi – conclude Citerio – resta la soddisfazione per aver tutelato al meglio in questo passaggio delicato tutto il personale. Confidiamo finalmente in una seria intenzione di rilancio dell’attività e del locale». Il passaggio di consegne è previsto per l’1 marzo. Una settimana di chiusura, necessaria per la sistemazione del locale, e poi il nuovo Balzer sarà operativo già per le festività di Pasqua.

