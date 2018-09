Bambino di 9 anni in pericolo di vita

trasportato dall’Aeronautica a Bergamo Un Falcon 900 del 31 stormo di Ciampino dell’Aeronautica militare ha trasportato da Catania a Bergamo un bambino di 9 anni in pericolo di vita.

Il velivolo, giunto a Catania per imbarcare il bimbo insieme a un equipe medica che lo ha costantemente assistito, è decollato intorno alle 11 per poi atterrare a Bergamo alle 14:15. «Per questo tipo di missioni, che richiedono tempi di reazione rapidissimi, - afferma una nota - l’aeronautica militare mantiene assetti ed equipaggi in stato di prontezza operativa, a disposizione dei cittadini ogni singolo giorno dell’anno, 24 ore su 24, in grado di operare in condizioni meteorologiche complesse, assicurando il trasporto urgente non solo di persone in imminente pericolo di vita ed equipe mediche, come nel caso di oggi, ma anche di organi e ambulanze.

