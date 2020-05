Bar e parrucchieri: Lombardia cauta

«Decisione sulle riaperture entro giovedì» Sulle riaperture di bar, negozi, ristoranti, estetisti, parrucchieri in Lombardia il governatore Attilio Fontana ha detto che pensa di dare «entro giovedì 14 maggio una risposta che sia positiva o negativa».

«Uno degli elementi che noi aspettiamo e che io ho chiesto ormai da tre settimane è la disponibilità all’accordo tra governo e sindacati per dilazionare l’orario di apertura delle attività. Penso e presumo stiano trattando con i sindacati, me lo auguro» ma «ora il tempo inizia ad essere molto stretto» ha aggiunto il governatore della Lombardia. «Penso che più ancora che la riapertura delle singole attività il vero problema sia nei trasporti, se non arriviamo a una dilazione c’è il grosso pericolo che in certi momenti di punta ci possano essere assembramenti», ha aggiunto Fontana.

«È ovvio che il nostro interesse sarà prima di tutto di valutare le condizioni e i numeri dell’epidemia» e «prima di fare qualsiasi valutazione voglio vedere i numeri: se vanno come nelle ultime 2 settimane» con un contagio «in discesa e soprattutto tra qualche giorno inizieremo a vedere gli effetti della riapertura del 4 maggio e fosse positivo, credo che si potrà pensare di riaprire qualche attività», ha aggiunto il governatore.

«Sulla riapertura della mobilità interregionale il ministro Boccia ci ha detto ’prendiamoci ancora una settimana prima di cominciare una valutazione’, certamente non riaprirà il 18 maggio, forse il 25 maggio, più probabile il primo giugno», ha detto il governatore Giovanni Toti intervistato da Radio 24. «Il 18 maggio il Governo suggerirà la riapertura del commercio al dettaglio in tutto il Paese, molte Regioni compresa la Liguria annunceranno la riapertura di parrucchieri, estetisti e in parte anche della ristorazione, la Liguria auspico sia tra queste».

L’Emilia-Romagna è pronta a riaprire anche le spiagge, oltre a negozi, bar, ristoranti, parrucchieri, estetisti, tatuatori, a partire dal 18 maggio, «sempre rispettando le norme di sicurezza». Lo spiega la Regione: in questi giorni «termineranno i lavori dei tavoli tecnici chiamati a definire i protocolli di sicurezza per il riavvio delle diverse attività ora sospese, nel rispetto delle linee guida nazionali».

