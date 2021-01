Basket A2, Bergamo e Treviglio

Turni in casa da sfruttare Turni casalinghi per Treviglio e Bergamo domenica 3 gennaio.

La Cassa Rurale ospiterà al PalaFacchetti (ore 18) Casalmonferrato: Withu al PalaAgnello Verona con pronti via alle 17, diretta televisiva in chiaro su Media Sport. I «bancari» chiamati a cancellare la traumatica sconfitta di Orzinuovi (oltre i cento punti incassati). Occhio, però, agli avversari di turno che sono in posizioni di alta classifica. Ghiotta, comunque, l’opportunità di annullare il distacco di un paio di lunghezze tuttora esistenti. Coach Devis Cagnardi chiede ai ragazzi massima concentrazione e un’adeguata carica agonistica. Si attendono prestazioni importanti da parte degli stranieri Frazier e Nikolic. Sotto i tabelloni sarà Borra a fare buona guardia sia in difesa che in avanti. Formazione quasi al completo considerando che Pepe ha ripreso da poco.

Withu attesa a brindare al primo successo di campionato dopo i cinque preoccupanti flop accusati sino ad ora. Ma non sarà semplice visto che il quintetto veneto è stato confezionato per navigare in posizioni nobili. In ogni caso la stessa formazione scaligera naviga nei bassi fondi con cinque sconfitte e una vittoria soltanto.

L’allenatore Marco Calvani mantiene salda la fiducia nei confronti della squadra come del resto i giocatori verso il tecnico. Ciò è sicuramente confortante anche se la miglior terapia è rappresentata dalla vittoria. Peccato che non possa esserci il pubblico per sostenere i giocatori in un momento così complicato.

