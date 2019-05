Basket, gara 3 per Bergamo e Remer

Occasione per svoltare la serie Sarebbe un peccato adagiarsi sugli allori delle ultime vittorie, un successo darebbe una svolta alla serie e darebbe molte chance di passaggio di turno alle due compagini bergamasche.

Bergamo e Remer di nuovo in pista venerdì 17 rispettivamente al Pala Agnelli (alle 20,30 il via) e a Verona (20,45). Le avversarie di turno, Montegranaro e Verona, non aspettano altro che un passo falso dei team orobici capaci di vincere entrambi gara 2. Se le squadre bergamasche dovessero portare a casa la seconda vittoria consecutiva si troverebbero ad un passo addirittura dalla qualificazione alla semifinale. Sulla carta la sfida più alla portata sembra quella di Bergamo per via del fattore campo a favore.

Si attende un gran riscontro di pubblico per sostenere capitan Sergio e compagni. Purtroppo ancora c’è incertezza sulla disponibilità del “diavoletto” Taylor (minifrattura al polso) che ha disertato i confronti a Porto San Sangiorgio e che molto difficilmente potrà essere convocato da coach Dell’Agnello.

Basket serie A2 maschile 2018/19 Partita fra Casale Monferrato e Bergamo Basket 2014 del 14 aprile Dario Zucca della BB14 foto Castellana

La Remer dovrà respingere l’assalto di un competitivo Verona, il quale tra le mura amiche dimostra sempre di avere una marcia in più. La speranza è che super Pecchia sia quello visto in campo nell’ultimo match vinto nel finale al Pala Facchetti. Organico completo per Vertemati. A Verona è previsto un buon numero di appassionati trevigliesi.

