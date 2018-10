Basket, Bergamo travolge Roma

Seconda vittoria consecutiva Un Bergamo da sogno travolge la Virtus Roma, candidata alla promozione. Così dopo due turni il team di coach Dell’Agnello viaggia sorprendentemente a punteggio pieno.

Roma bastonata con gli interessi e priva della minima attenuante. Super complimenti a Bergamo che fino all’intervallo lungo ha tenuto a bada i temuti avversari per poi metterli letteralmente al tappeto nelle frazioni successive. Eloquente il finale (81-59) con il massimo vantaggio salito a +27 intorno ala metà del quarto tempo. Evidente che abbia funzionato tutto al meglio: in difesa, in avanti a rimbalzo e chi più ne ha ne metta. Idem per quanto concerne l’impegno agonistico e la determinazione dell’intero collettivo.Positivi tutti i giocatori utilizzati da Dell’Agnello, anche se le statistiche collocano sul podio lo statunitense Taylor, autore di 20 punti di cui 4 su 7 nei tiri pesanti.

In ogni caso hanno terminato in doppia cifra Casella (12) Benvenuti (l’eroe della scorsa settimana a Scafati, con 11 punti) Sergio, Fattori e Roderick (10 punti ciascuno). Nonostante rimangano fermi gli obiettivi di inizio stagione e cioè la salvezza, Bergamo potrebbe candidarsi a sorpresa del torneo se confermasse questo avvio sprint. A fine gara Dell’Agnello ha tirato il freno a mano «La squadra ha girato al meglio ma dobbiamo ancora migliorare. Bisogna anche dire che quella contro di noi non penso sia stata una Virtus al top». E sabato altro appuntamento al palasport cittadino. Il calendario ci invia Legnano, proprio la compagine di Giancarlo Sacco, l’allenatore che a maggio ci regalò in maniera pressoché insperata la permanenza in questa categoria.

