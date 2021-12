Basket serie B: Withu, sconfitta al PalaAgnelli da San Vendemiano 61-72 Altro scivolone della Withu dopo il blitz della gara precedente sul parquet del fanalino di coda Bernareggio.

. A piegare Bergamo al PalaAgnelli è stato San Vendemiano che l’ha distanziata di quattro lunghezze in classifica. Meritata la vittoria del team friulano in grado di condurre nel punteggio, tranne che fino all’intervallo lungo (36-35) nei successivi tre tempi. Parziali: 20-13; 36-35; 49-60 con il risultato finale di 61-72. Del resto quando il referto certifica che San Vendemiano ha catturato 44 rimbalzi contro i 29 di Bergamo vincere diventa difficile. Withu con soli tre titolarissimi in doppia cifra: il solito “pantera” Ihedioha (17) seguito dai cecchini Negri e Sodero con 13 punti ciascuno.

Troppo pochi i 6 punti totalizzati da Dell’Agnello anche se l’esperta ala grande è risultato il migliore dei suoi sotto i tabelloni (8). Ancora una volta la banda dei giovani rincalzi non ha fornito un contributo soddisfacente. Evidente che coach Devis Cagnardi debba lavorare parecchio in palestra alla ricerca di schemi più produttivi considerando che i 61 punti realizzati la dicano lunga in materia. San Vendemiano ha confermato di aver raggiunto una buona condizione di forma nei dodici turni di regular season disputati.

Miglior realizzatore Sanguinetti con 17 punti. Prossimo appuntamento domenica 12 dicembre tra le mura amiche contro Crema relegata nei bassi fondi della graduatoria .

