Basso e veloce: i misteri del volo caduto

Su L’Eco l’analisi del decollo Il 737 precipitato in Etiopia non ha preso quota oltre i 300 metri, e si è schiantato a più di 700 orari. Il confronto con i primi minuti della stessa rotta di altri giorni mostra differenze notevolissime di altezza e velocità.

L’aeroporto Bole di Addis Abeba, Etiopia, ha la pista posizionata a 2.334 metri di altezza sul livello del mare. L’ultima altitudine rilevata del Boeing 737 Max 8 «targato» ET-AVJ, a bordo del quale hanno perso la vita i tre volontari della Onlus bergamasca Africa 3000, era di 2.621 metri. Nemmeno 300 metri in più del livello della pista, che l’aereo aveva lasciato sei minuti prima dello schianto.

Nessuno può dire con certezza cosa sia accaduto. Quale sia la causa, o quali siano le cause, concatenate, che hanno prodotto questa tragedia aerea, apparentemente inspiegabile. Un aereo supermoderno, con soli 4 mesi di servizio, non cade per carenza di manutenzione. Nemmeno in Africa, dove l’immaginario collettivo - e non solo quello - colloca il peggio dell’aviazione. Ma non è il caso di Ethiopian, compagnia moderna, efficiente, con una flotta «giovane».

