Basta sovraffollamento per Milano

«Potenziata la capienza dei treni» «Sulla Bergamo-Milano via Treviglio sarà potenziata la capienza dei treni 10802 (Bergamo 7.16 - Milano Porta Garibaldi 8.19) e 10811 (Milano Porta Garibaldi 18.22 - Bergamo 19.25) a partire da martedì 14 maggio». Lo ha annuncia lunedì pomeriggio l’assessore regionale alle Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile, Claudia Terzi.

«Ho chiesto e ottenuto da Trenord il ripristino, nel più breve tempo possibile, dei convogli con composizione di 6 vetture doppio piano in modo da alleviare i problemi di sovraffollamento segnalati dai pendolari». Il provvedimento sarà attuato da Trenord che lo metterà in atto a partire da martedì 14 maggio, ma in effetti la nuova composizione è già in rodaggio e applicata da venerdì scorso. Con la soddisfazione dei pendolari.

