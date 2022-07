BB14: Capitanio si dimette. Colloquio telefonico tra Lentsch e Guizzetti

A questo punto il compito del numero uno Vincenzo Galluzzo è quello di operare per far sì che la squadra abbia un futuro. Già abbiamo portato a conoscenza del suo impegno nel contattare personaggi impegnati in passato nella BB14 a cominciare da Massimo Lentsch e buon ultimo Antonio Guizzetti. Da indiscrezioni (ma non troppo) sappiamo di un lungo colloquio telefonico tra Guizetti e Lentsch, quest’ultimo non avrebbe escluso la disponibilità di un rientro in società sempre che anche altri personaggi contribuiscono alla soluzione dell’intricata vicenda.