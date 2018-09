Ben arrivato autunno, anche col caldo

L’estate resiste (fino domenica) Il 21 settembre è il primo giorno di autunno. Non ce ne accorgeremo fino alla prossima settimana dato che per il weekend il tempo sarà ancora molto estivo.

Con una precisazione: per tradizione si parla del 21 settembre, ma l’equinozio d’autunno cade quest’anno alle 3 e 54, ora italiana, di domenica 23 settembre. Nel 2015 il primo giorno d’autunno è stato il 23, il 22 nel 2016 e 2017. La variazione dipende sempre dal continuo girare della Terra attorno al Sole e dal momento in cui c’è l’incrocio perfetto dell’equinozio.

Il weekend sarà caratterizzato da giornate di stampo estivo con valori massimi anche superiori ai 30° al Nord e su buona parte del Centro. Un repentino calo termico è atteso invece su tutto il nord Europa e per l’Inizio della prossima settimana anche sull’Europa centrale e forse sull’Italia. Se la previsione sarà confermata da domenica le temperature cominceranno a calare a partire dal Nord.

La nostra provincia seguiterà quindi a beneficiare dell’alta pressione, salvo alcuni passaggi nuvolosi attesi per sabato. Venerdì il tempo sarà in prevalenza sereno su tutto il territorio, con clima sempre estivo anche in montagna; sabato cielo più nuvoloso per il transito di nubi stratificate ma senza pioggia. Farà ancora caldo in pianura, con fastidiosa presenza di afa.

Ma attenzione: a metà della prossima settimana è previsto un drastico calo delle temperature; mediamente dieci gradi in meno ovunque. Si passerà, quasi di colpo, dall’estate a un freddo autunno ma resta ancora da capire se, all’irruzione fredda, sarà legato anche il maltempo.

