Bergamasca, 6.300 in isolamento. Dati in crescita, scendono i «contatti»

Crescono ancora i bergamaschi alle prese con l’infezione: sono ora 6.307 (contro i 5.555 del 1° aprile) i cittadini della provincia di Bergamo in isolamento obbligatorio perché positivi, in aumento anche rispetto ai 5.182 del 23 marzo.

Scendono invece i bergamaschi in isolamento fiduciario perché «contatti stretti»: giovedì sono 417 contro gli 875 della scorsa settimana e nella settimana ancora precedente se ne contavano invece 994. Dei 417 contatti indicati, 193 soggetti dal 1° aprile sono in auto-sorveglianza, secondo quanto previsto dal decreto legge 24/2022. Questo perché con la fine dello stato di emergenza e le nuove regole, si abolisce la quarantena per i contatti: questi 417 bergamaschi in isolamento fiduciario sono ora «liberi», in isolamento resta solo chi è positivo.