Bergamasca e Covid, 5.736 in isolamento

I dati di Ats Sono 5.736 i soggetti residenti in provincia di Bergamo in isolamento obbligatorio (positivi). Numeri in calo, scendono a 376 i soggetti residenti in provincia di Bergamo in isolamento fiduciario (contatti).

Ecco nello specifico i dati forniti da Ats Bergamo nella mattinata di giovedì 14 aprile.

Soggetti residenti in provincia di Bergamo in isolamento obbligatorio (positivi): 5.736

Soggetti residenti in provincia di Bergamo posti in auto-sorveglianza: 376.

I numeri sono in calo rispetto ai giorni scorsi. La settimana scorsa erano 6.307 (contro i 5.555 del 1° aprile) i cittadini della provincia di Bergamo in isolamento obbligatorio perché positivi, in aumento anche rispetto ai 5.182 del 23 marzo. I bergamaschi in isolamento fiduciario perché «contatti stretti» giovedì scorso erano invece 417 contro gli 875 della settimana precedente.

Si ricorda che dal 1° aprile va in isolamento obbligatorio solo chi risulta positivo al virus. Per i contatti stretti – a prescindere dallo status vaccinale o da una recente guarigione dal Covid – non c’è più la quarantena, ma l’autosorveglianza: dovranno indossare la mascherina Ffp2 per i dieci giorni successivi all’ultimo contatto con il positivo, e sottoporsi a un tampone in caso di eventuale insorgenza di sintomi.