Bergamo: 11.047 positivi, +45 da ieri

Fontana: dati veramente incoraggianti La Lombardia conta a oggi 71.969 casi positivi a coronavirus, 713 in più di ieri: il dato più basso dal 6 marzo scorso.

Non si è tenuta nella giornata di sabato 25 aprile la consueta conferenza stampa di Regione Lombardia per fare il punto sui casi positivi al coronavirus in regione, ma il Pirellone ha comunque fornito i dati provincia per provincia. In totale i casi positivi in Lombardia sono 71.969, ancora 713 in più di ieri segnando un trend in calo rispetto al picco della seconda metà di marzo ma comunque sempre contrassegnato dal segno «più» per i nuovi positivi. I morti sono 13.269, con 163 nuovi decessi, mentre ieri erano stati 166. Continua il calo dei posti letto occupati sia nelle terapie intensive (724, -32) sia negli altri reparti (8489, -302).

Migliorano i dati di Milano, una delle città ancora molto colpite dall’emergenza coronavirus: i nuovi positivi nell’area metropolitana oggi sono 219, per un totale di 17.909, di cui 80 nuovi casi a Milano città. Ieri c’erano stati 412 nuovi positivi di cui 246 a Milano città. Migliorano anche i dati in tre delle province lombarde più colpite dal virus: continuano a scendere i nuovi positivi a Bergamo (+45 oggi, +56 ieri) che raggiunge così gli 11.047 casi, a Brescia (+65 oggi, +167 ieri) e a Cremona (+39 oggi, +60 ieri). In netto calo i contagi a Pavia (+45 oggi, +117 ieri), mentre peggiora il dato di Lodi dove ieri c’erano stati 3 soli nuovi casi mentre oggi sono 67.

Era da quasi 50 giorni che non si registrava un numero così basso di nuovi contagiati in Lombardia e il dato di soli 713 nuovi casi positivi è ancora più incoraggiante perché ottenuto con 12.642 tamponi. Il 6 marzo erano stati 361 i nuovi positivi mentre il giorno dopo erano saliti a 808 per poi passare rapidamente sopra i mille e poi i duemila positivi al giorno.

«713 positivi su oltre 12.600 tamponi effettuati, diminuzione dei ricoverati e dei posti letto occupati in terapia intensiva. Sono veramente incoraggianti i dati trasmessi oggi dalla nostra Unità di crisi relativi al monitoraggio del Covid-19 in Lombardia» dichiara il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, commentando i dati odierni.

«Finalmente - prosegue Fontana - le misure messe in campo stanno dimostrando la loro efficacia e se il trend si confermasse nei prossimi giorni, vorrà dire che siamo veramente sulla buona strada. Ringrazio ancora una volta tutti i lombardi per i sacrifici che stanno compiendo». «Gradualmente - conclude il governatore - adottando tutte le misure di sicurezza, potremo tornare alla libertà, un po’ diversa da quella di prima, almeno per un po’ di tempo, ma pur sempre libertà».

Il consueto appuntamento con la diretta Facebook su Lombardia Notizie online resterà sospeso anche domani, domenica 26 aprile, e riprenderà regolarmente lunedì 27 aprile.

Di seguito i dati dei contagi odierni e quelli dei giorni precedenti:

- i casi positivi sono: 71.969 (+713) , ieri: 71.256 (+1.091), l’altro ieri: 70.165 (+1.073)

- i decessi: 13.269 (+163), ieri: 13.106 (+166), l’altro ieri: 12.940 (+200)

- in terapia intensiva: 724 (-32), ieri: 756 (-34), l’altro ieri: 790 (-27)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 8.489 (-302), ieri: 8.791 (-401), l’altro ieri: 9.192 (-500)

- i tamponi effettuati: 326.940 (+12.642), ieri: 314.298 (+11.583), l’altro ieri: 302.715 (+12.016)

I casi per provincia con l’aggiornamento rispetto agli ultimi giorni:

BG: 11.047 (+45), ieri: 11.002 (+56), l’altro ieri: 10.946 (+98)

BS: 12.540 (+65), ieri: 12.475 (+167), l’altro ieri: 12.308 (+130)

CO: 2.942 (+71), ieri: 2.871 (+107), l’altro ieri: 2.764 (+83)

CR: 5.906 (+39), ieri: 5.867 (+60), l’altro ieri: 5.807 (+101)

LC: 2.157 (+8), ieri: 2.149 (+17), l’altro ieri: 2.132 (+23)

LO: 2.903 (+67), ieri: 2.836 (+3), l’altro ieri: 2.833 (+46)

MB: 4.417 (+45), ieri: 4.372 (+55), l’altro ieri: 4.317 (+64)

MI: 17.908 (+219) di cui 7.547 (+80) a Milano città, ieri: 17.689 (+412) di cui 7.467 (+246) a Milano città, l’altro ieri: 17.277 (+277) di cui 7.221 (+105) a Milano città

MN: 3.082 (+25), ieri: 3.057 (+35), l’altro ieri: 3.022 (+45)

PV: 4.036 (+45), ieri: 3.991 (+117), l’altro ieri: 3.874 (+76)

SO: 1.130 (+42), ieri: 1.088 (+32), l’altro ieri: 1.056 (+44)

VA: 2.407 (+31), ieri: 2.376 (+36), l’altro ieri: 2.340 (+38) e 1434 in corso di verifica.

