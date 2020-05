Bergamo: 13.323 positivi, +21 da ieri

Lombardia, calano contagi ma più morti Ecco i dati di oggi, sabato 30 maggio, sull’andamento dei casi di coronavirus in Lombardia.

Calano i nuovi positivi ma aumentano i decessi in Lombardia: sono 221 i casi in più (con l’indice rapporto con i tamponi giornalieri che passa dal 2.5% al 1.6%) per un totale di 88.758 casi in regione. Ieri c’erano stati 352 nuovi positivi con circa lo stesso numero di tamponi, oltre 14mila. I nuovi decessi sono 67 per un totale di 16.079 morti in regione mentre ieri erano stati 38. Calano sia i ricoverati in terapia intensiva (-1, 172) così come quelli negli altri reparti (-245, 3.307) che ieri erano invece aumentati (+82). Sono i dati resi noti da Regione Lombardia nella giornata di sabato 30 maggio.

I contagiati totali da coronavirus In Italia sono ora 232.664, 416 più di ieri, quando se ne erano registrati 516 in più, quindi in calo nelle 24 ore. Il dato comprende attualmente positivi, vittime e guariti. In Lombardia sono 221 in più (ieri 354), pari al 53,1% dell’aumento odierno in Italia. I dati sono stati resi noti dalla Protezione civile. Ci sono 6 regioni a zero contagi: Abruzzo, Umbria, Sardegna, Molise, Calabria e Basilicata.

Nessuna vittima in 11 regioni nelle ultime 24 ore per il coronavirus in Italia, secondo i dati della Protezione civile: Valle d’Aosta, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Umbria, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria e Sardegna. Un solo morto in più nelle Marche e in Sicilia. Pesa il dato della Lombardia, che ne fa registrare 67 su 111, oltre il 60% del totale, unica regione a far registrare oggi più di 10 vittime (sono 10 in Veneto).

Calano sia i ricoverati in terapia intensiva (-1, 172) così come quelli negli altri reparti (- 245, 3.307) che ieri erano invece aumentati (+82). Sono i dati resi noti da Regione Lombardia. Sono in calo i nuovi positivi nelle principali province lombarde maggiormente colpite dal coronavirus: nella città metropolitana di Milano ci sono 62 casi in più (23.044 in totale) di cui 25 a Milano città (9.775), a Bergamo 21 (13.323), a Brescia 41 (14.724), a Cremona solo 6 (6.448) e a Lodi 10 (3.468). Scendono i nuovi casi anche a Varese (+4, 3.594), mentre aumentano seppur di poco a Pavia (+35, 5.328).

- i tamponi effettuati: 14.301

totale complessivo: 741.447

- attualmente positivi: 21.809 (-874)

- totale complessivo dei positivi riscontrati in Lombardia

dall’inizio della pandemia a oggi: 88.758

- i nuovi casi positivi: 221 (1,5% rapporto con i tamponi

giornalieri)

- i guariti/dimessi: +1.028

totale complessivo: 50.870

- in terapia intensiva: -1

totale complessivo: 172

- i ricoverati non in terapia intensiva: -245

totale complessivo: 3.307

- i decessi: 67

totale complessivo: 16.079

I casi per provincia con la differenza rispetto a ieri

MI: 23.044 (+62) di cui 9.775 (+25) a Milano citta’

BG: 13.323 (+21)

BS: 14.724 (+41)

CO: 3.840 (+3)

CR: 6.448 (+6)

LC: 2.736 (+6)

LO: 3.468 (+10)

MN: 3.345 (+6)

MB: 5.514 (+4)

PV: 5.328 (+35)

SO: 1.460 (+1)

VA: 3.594 (+4)

e in 1934 corso di verifica.

