Bergamo: 13.671 positivi, +10 da ieri

Lombardia, ancora 32 morti di Covid-19 Sono 202 i nuovi contagi a livello nazionale: di questi 99 sono in Lombardia. Ecco i dati per la giornata di mercoledì 10 giugno.

Ci sono ancora dieci nuovi casi risultati positivi al coronavirus in Bergamasca: in tutto sono 13.671 i casi registrati sul nostro territorio dall’inizio dell’epidemia. Ecco i dati di mercoledì 10 giugno sui contagi resi pubblici da Regione Lombardia. In Regione ci sono ancora 32 vittime di Covid-19 e per la prima volta dopo un lungo periodo sale il numero dei ricoveri in terapia intensiva (anche se solo di due unità).

Sono solo 99 i nuovi positivi in Lombardia, dove il totale dei contagiati è di 90.680 casi. I tamponi effettuati sono 9.305 ed è dell’1,1% il rapporto tamponi-positivi. I nuovi decessi sono 32, per un totale di 16.349 morti in regione. Aumentano seppur di poco i ricoverati in terapia intensiva (98, +2), mentre diminuiscono i ricoverati non in terapia intensiva (2.565, -95). Sono i dati resi noti da Regione Lombardia. È in discesa il numero dei nuovi positivi al coronavirus in tutte le province della Lombardia. Sono 27 a Milano (per un totale di 23.510) di cui dieci a Milano città (dove da inizio epidemia sono 9.984), 12 a Brescia e dieci a Bergamo, Nessun caso invece si è registrato a Sondrio.

Calano i nuovi contagi anche a livello nazionale: sono 202 i casi individuati oggi, il secondo dato più basso da inizio epidemia. Dei 202 tamponi positivi rilevati oggi, la maggior parte sono in Lombardia, con 99 nuovi positivi (il 49% dei nuovi contagi). In calo anche il rapporto con i tamponi effettuati e le persone sottoposte a tampone. In più, oggi si registrano zero vittime in Veneto, Marche, Trentino Alto Adige, Sicilia, Umbria, Sardegna, Valle d’Aosta, Calabria, Molise, Basilicata.

Ecco i dati di oggi 10 giugno:

- i tamponi effettuati: 9.305

totale complessivo: 845.618

- attualmente positivi: 17.857 (-440)

- totale complessivo dei positivi riscontrati in Lombardia

dall’inizio della pandemia a oggi: 90.680

- i nuovi casi positivi: 99 (1,1% rapporto con i tamponi

giornalieri)

- i guariti/dimessi: 507

totale complessivo: 56.474

- in terapia intensiva: 98 (+2)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 2.565 (-95)

- i decessi: 32

totale complessivo: 16.349

I casi per provincia con la differenza rispetto a ieri:

Milano 23.510 (+27) di cui 9.984 (+10) a Milano citta’

Bergamo 13.671 (+10)

Brescia 15.106 (+12)

Como 3.953 (+7)

Cremona 6.520 (+15)

Lecco 2.771 (+1)

Lodi 3.515 (+4)

Mantova 3.396 (+2)

Monza e Brianza 5.593 (+2)

Pavia 5.429 (+6)

Sondrio 1.499 (=)

Varese 3.724 (+10)

e 1.993 in fase di verifica.

