Bergamo: 13.710 positivi, +39 da ieri

Lombardia, aumentano i positivi: +252 Sono 252 i nuovi positivi in Lombardia nella giornata di giovedì 11 giugno, in aumento rispetto ad ieri quando erano 99.

Sono 252 i nuovi positivi in Lombardia nella giornata di giovedì 11 giugno, in aumento rispetto ad ieri quando erano 99 . Il totale dei contagiati è così di 90.932 casi. I tamponi effettuati sono 13.376 per un rapporto tamponi-positivi dell’1,9% (ieri erano 9.305 per un rapporto di 1,1%). I nuovi decessi sono 25 (ieri 32), per un totale di 16.374 morti in regione. Diminuisce di pochissimo il numero dei ricoverati in terapia intensiva (97, -1), mentre calano ancora i ricoverati non in terapia intensiva (2.488, -77).

Sono i dati resi noti da Regione Lombardia: in Bergamasca i casi positivi a coronavirus sono 13.710, +39 rispetto a ieri. Hanno superato quota 10 mila (esattamente 10.018) il numero di contagiati dal Coronavirus a Milano città. Nella giornata di ieri i nuovi positivi sono stati 34 (71 considerando l’intera città metropolitana dove gli affetti da coronavirus sono in totale 23.581). Prima per nuovi positivi in un giorno è però Brescia con 81 casi, mentre a Bergamo ne sono stati registrati 39, 7 a Cremona e Lodi e 2 a Mantova.

Vediamo la situazione a livello nazionale: sono 53 le vittime del coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia, in calo rispetto alle 71 di ieri. È il dato più basso dal 2 marzo, quando se ne erano registrate 52, e lo stesso registrato il 7 giugno scorso. In Lombardia nell’ultima giornata se ne sono registrate 25, mentre ieri erano state 32. Il numero totale delle vittime in Italia sale dunque a 34.167. Torna invece a salire il dato giornaliero dei contagi da coronavirus in Italia. È di 236.142 il numero complessivo dei contagiati, con un incremento di 379 casi rispetto a ieri, quando si era registrata una crescita di 202. Il dato comprende attualmente positivi, vittime e guariti. In Lombardia i nuovi contagiati sono 252 in più, pari al 66,4 per cento dell’aumento odierno in Italia, mentre ieri l’incremento era stato di 99 casi, pari al 49%. Dai dati della Protezione Civile emerge che quattro regioni - Sicilia, Umbria, Valle d’Aosta e Molise - non hanno nuovi casi.

Ecco i dati di oggi, giovedì 11 giugno:

- i tamponi effettuati: 13.376

totale complessivo: 858.994

- attualmente positivi: 17.340 (-517)

- totale complessivo dei positivi riscontrati in Lombardia

dall’inizio della pandemia a oggi: 90.932

- i nuovi casi positivi: 252 (1,9% rapporto con i tamponi

giornalieri)

- i guariti/dimessi: 744

totale complessivo: 57.218

- in terapia intensiva: 97 (-1)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 2.488 (-77)

- i decessi: 25

totale complessivo: 16.374

I casi per provincia con la differenza rispetto a ieri

Milano 23.581 (+71) di cui 10.018 (+34) a Milano citta’

Bergamo 13.710 (+39)

Brescia 15.187 (+81)

Como 3.957 (+4)

Cremona 6.527 (+7)

Lecco 2.774 (+3)

Lodi 3.522 (+7)

Mantova 3.398 (+2)

Monza e Brianza 5.603 (+10)

Pavia 5.433 (+4)

Sondrio 1.505 (+6)

Varese 3.736 (+12)

e 1.999 in fase di verifica.

© RIPRODUZIONE RISERVATA