Bergamo: 14.177 positivi, solo 6 casi in più

Lombardia, i ricoverati sotto quota mille L’assessore al Welfare, Giulio Gallera: «Dei 62 casi positivi di oggi, 23 sono riferiti a tamponi effettuati a seguito di una positività riscontrata al test sierologico». I dati regionali di martedì 23 giugno.

Ecco i dati regionali sui casi di coronavirus in Lombardia di martedì 23 giugno. I tamponi fatti sono stati 6.986 su un totale complessivo di 971.721. Attualmente i positivi sono 12.904 (-734). Il totale complessivo dei positivi riscontrati in Lombardia dall’inizio della pandemia a oggi sono 93.173. I nuovi casi positivi sono 62 di cui 23 a seguito di test sierologici (0,88% rapporto con i tamponi giornalieri). I pazienti guariti o dimessi sono 790, su un totale complessivo di 63.690. I pazienti in terapia intensiva sono 51; i ricoverati non in terapia intensiva 910 (-137). Le persone morte sono sei, su un totale complessivo di 16.579. In Bergamasca si sono registrati sei nuovi casi di positività a Covid-19 per un totale di 14.177 contagi. Un decesso ancora a Bergamo: le vittime registrate dalla Regione sono in tutto 3.120 nella nostra provincia.

«Oggi abbiamo una sostanziale buona notizia: i pazienti ricoverati nei reparti degli ospedali scendono sotto quota 1.000 (910), con un calo di 137 unità rispetto a lunedì 22 giugno – spiega l’assessore al Welfare regionale, Giulio Gallera commentando i dati lombardi sui casi di coronavirus di martedì 23 giugno –. Senza variazioni, invece, il numero delle persone in terapia intensiva (51). Dei 62 casi positivi di oggi, 23 sono riferiti a tamponi effettuati a seguito di una positività riscontrata al test sierologico, 3 sono stati eseguiti a ospiti delle Rsa e uno ad operatori socio-sanitari. Nel complesso, i casi debolmente positivi di oggi sono 18».

Scendono ancora le vittime anche a livello nazionale: secondo i dati della Protezione civile sono 18 nelle ultime 24 ore, il nuovo minimo da inizio epidemia. Le vittime sono 6 in Lombardia, 4 in Piemonte, 2 in Lazio e Puglia e 1 rispettivamente Emilia-Romagna, Veneto, Toscana e Liguria. Nessuna vittima nelle altre regioni.

Pochi anche i nuovi casi, solo 122 tamponi positivi, la maggior parte sono in Lombardia, con 62 nuovi positivi (il 50,8% dei nuovi contagi). E soprattutto è basso anche il rapporto tra nuovi contagiati e casi testati, al minimo sia il dato nazionale che il dato lombardo. Tra le altre regioni l’incremento di casi è di 6 casi in Piemonte, 17 in Emilia Romagna, di 3 in Veneto, di 6 in Toscana, di 4 in Liguria e di 8 nel Lazio. Zero nuovi contagi in Friuli Venezia Giulia, Abruzzo, provincia di Bolzano, Umbria, Sardegna, Valle d’Aosta, Molise e Basilicata.

Ecco tutti i dati lombardi di martedì 23 giugno:

- i tamponi effettuati: 6.986

totale complessivo: 971.721

- attualmente positivi: 12.904 (-734)

- totale complessivo dei positivi riscontrati in Lombardia

dall’inizio della pandemia a oggi: 93.173

- i nuovi casi positivi: 62 di cui 23 a seguito di test

sierologici (0,88% rapporto con i tamponi giornalieri)

- i guariti/dimessi: 790

totale complessivo: 63.690

- in terapia intensiva: 51 (=)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 910 (-137)

- i decessi: 6

totale complessivo: 16.579

I casi per provincia con la differenza rispetto a ieri:

Milano 24.210 (+26) di cui 10.304 (+15) a Milano citta’

Bergamo 14.177 (+6)

Brescia 15.505 (+6)

Como 4.068 (+2)

Cremona 6.587 (+2)

Lecco 2.818 (+1)

Lodi 3.559 (+1)

Mantova 3.447 (+2)

Monza e Brianza 5.740 (+4)

Pavia 5.546 (+4)

Sondrio 1.569 (+1)

Varese 3.877 (+2)

e 2.070 in fase di verifica.

