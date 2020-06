Bergamo, 69 casi positivi in 24 ore

Il dato più alto di tutta la Lombardia Sono 61 i nuovi positivi a Milano e provincia, cifra che si ferma +16 nella sola città in base ai dati forniti da Regione Lombardia. Tra le province 69 nuovi positivi a Bergamo, 43 a Monza e Brianza e 16 a Brescia. Numeri più contenuti altrove con Pavia +20, e tutte le altro province sotto i 10 nuovi positivi, fino al minimo di Sondrio a +1.

«Dei 242 nuovi positivi di oggi, 58 sono riferiti a tamponi eseguiti a seguito di test sierologico.. Nel complesso, 128 casi odierni risultano ”debolmente positivi” ovvero, come affermano gli esperti, con carica virale molto bassa. Si tratta quindi di persone, nella maggior parte dei casi, clinicamente guarite, ma in attesa di una negativizzazione completa». L’assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera, commenta così i dati da coronavirus relativi alla giornata di mercoledì 17 giugno.

«Da rilevare inoltre - continua Gallera - un ulteriore calo di 10 pazienti nelle terapie intensive e di 106 pazienti nei reparti di degenza».



I dati di mercoledì 17 giugno

- I tamponi effettuati: 11.559. Totale complessivo: 917.881

- Attualmente positivi: 14.972 (-261)

- Totale complessivo dei positivi riscontrati in Lombardia dall’inizio della pandemia a oggi: 92.302 (+242)

La percentuale tra tamponi effettuati e casi positivi è del 2,1%

- i nuovi casi positivi: 242 di cui 58 a seguito di test sierologici

- i guariti/dimessi: 60.850 (+489)

- in terapia intensiva: 59 (-10)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 1.796 (-106)



- i decessi : 14

. Totale complessivo: 16.480

I casi per provincia con la differenza rispetto a martedì 16 giugno

Milano 23.966 (+61) di cui 10.190 (+16) a Milano città

Bergamo 13.978 (+69)

Brescia 15.353 (+16)

Como 4.023 (+5)

Cremona 6.565 (+6)

Lecco 2.804 (+3)

Lodi 3.552 (+3)

Mantova 3.424 (+5)

Monza e Brianza 5.706 (+43)

Pavia 5.514 (+20)

Sondrio 1.542 (+1)

Varese 3.829 (+6)

E 2.046 in fase di verifica.

© RIPRODUZIONE RISERVATA