Bergamo, 8,5 milioni in più per il Comune

Soldi da multe e lotta all'evasione fiscale

Il Bilancio consuntivo 2017 di Palazzo Frizzoni si chiude oltre le più rosee aspettative. A partire dalle maggiori entrate: 8,5 milioni di euro in più rispetto al bilancio preventivo, per un totale di 137,3 milioni di euro. Dalle multe arrivano 2,4 milioni di euro in più rispetto al previsto, per un totale di 13,2 milioni di euro.

E un contributo sostanziale sulle entrate è dato anche dall’emersione degli evasori, circa 2 milioni e mezzo di euro, sui 4,4 milioni di surplus di tasse riscosse da Palazzo Frizzoni. «Il recupero dei pagamenti rappresenta sicuramente il 50% sulle maggiori entrate tributarie» spiega il titolare dell’assessorato al Bilancio Sergio Gandi.

