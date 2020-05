Bergamo, auto in fiamme nella notte

Vigili del Fuoco in azione- Foto/Video Intervento richiesto poco dopo la mezzanotte di sabato 30 e domenica 31 maggio.

I Vigili del fuoco di Bergamo sono intervenuti , insieme ai carabinieri, per un incendio di un’auto che si è verificato nella notte tra sabato 30 e domenica 31 maggio verso mezzanotte e mezza in via dell’Industria, nella zona industriale di Colognola.

Sono ancora da accertare le cause che hanno provocato l’incendio, ma non c’è alcun ferito. Le fiamme sono state spente e la zona bonificata.

