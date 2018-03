Bergamo, Brumotti «da paura»- Video

Con la bici in equilibro sulle Mura Il noto acrobata della bicicletta nonchè inviato di Striscia la Notizia, a Bergamo per testare le sue capacità di funambolo sulle Mura. Il video è incredibile.

Un video che ha postato sui social che non potrà non farvi tremare le gambe, evoluzioni in bici sui cornicioni delle Mura Venete che fanno paura. L’artefice è Vittorio Brumotti, acrobata della bicicletta e inviato di «Striscia la Notizia» che giovedì 22 marzo in una splendida giornata di sole ha fatto visita a Bergamo con una delle sue incursioni spettacolari e pericolose. In equilibrio sui cornicioni delle Mura Venete, ha percorso diverse centinaia di metri a strapiombo. Immagini da non perdere per ammirare le sue incredibili evoluzioni ma anche la nostra città in una splendida giornata di Primavera.

