Bergamo-Calusco, lavori sulla rete

Ritardi dei treni anche da e per Lecco Lavori sulla rete ferroviaria nella mattinata di mercoledì 7 marzo: ritardi sulla linea per i pendolari anche della Bergamo-Lecco.

Una mattinata di ritardi (fino a 40 minuti) per i pendolari della linea Bergamo-Calusco e Bergamo-Lecco per lavori sulla rete tra Bergamo e Calusco. Previsti dei bus sostitutivi su una linea già sotto pressione per i problemi relativi al ponte interrotto. Di riflesso anche cancellazioni e ritardi sulla Bergamo-Lecco.

