Bergamo, caos in centro per Mercatanti

Viale Roma chiusa, traffico in tilt - Foto Una domenica da tutto esaurito in città. Complice il bel tempo, le 120 bancarelle dei Mercatanti il centro è stato preso d’assalto dai bergamaschi a passeggio sul Sentierone, ma anche dalle auto che si sono incolonnate lungo viale Papa Giovanni.

Le auto sono in coda dal primo pomeriggio e data la grande affluenza di pubblico, le forze dell’ordine hanno chouso un tratto di viale Roma.Successo quindi per i Mercatanti, l’iniziativa all’undicesima edizione organizzata da Promozioni Confesercenti in collaborazione con il Comune, che punta a centrare l’obiettivo dei 120 mila visitatori. Per chi è in auto, si consiglia di non transitare per il centro.

