Bergamo, cerca di rubare da Zara

Arrestato 36enne in via XX settembre

È stato fermato dagli agenti della Polizia Locale del Comune di Bergamo, lunedì 17 settembre intorno alle 16, un 36enne bergamasco residente in provincia. La responsabile di Zara si era accorta che l’uomo aveva staccato un paio di placche antitaccheggio e che stava cercando di portarsi via alcuni capi d’abbigliamento.L’uomo è stato allora fermato da un dipendente del negozio, mentre i suoi colleghi chiamavano la Polizia Locale.

L’uomo è stato arrestato. Dagli accertamenti sono emersi precedenti per furto: il 36enne è stato quindi sottoposto a processo per direttissima che ne ha convalidato l’arresto e prescritto l’obbligo di firma in Questura. Si tratta del 35mo arresto da parte della Polizia Locale del Comune di Bergamo, dato record più volte sottolineato nel corso del 2018.

© RIPRODUZIONE RISERVATA