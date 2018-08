Bergamo, città della lettura

Torna nella top ten di Amazon Bergamaschi, popolo di lettori, almeno stando alla classifica di Amazon.it per vendità di libri e ebook.

È Milano, per il sesto anno consecutivo, la regina delle città che acquistano più libri ed eBook su Amazon.it. Mentre, per la prima volta, Trieste è la grande assente nella top 10: nel 2017 seconda in classifica, questa volta si attesta al 14o posto. In rimonta Padova, al secondo posto, che guadagna una posizione, e Torino, al terzo posto, che sale di sei posizioni rispetto all’anno scorso. Tornano in classifica Bergamo (al nono posto) e Cagliari che chiudono la top ten. Questo secondo la classifica delle città italiane che leggono di più, stilata in base all’acquisto pro capite di libri e ebook su Amazon.it durante l’ultimo anno (luglio 2017-luglio 2018) nelle principali città italiane.

Ecco la Top 10 2018 delle città italiane che leggono di più: 1) Milano; 2)Padova; 3) Torino; 4) Bologna; 5) Roma; 6) Verona; 7) Firenze; 8) Trento; 9) Bergamo; 10) Cagliari. Rimane salda al quarto posto Bologna, mentre Roma, Verona e Firenze salgono di una posizione, al contrario di Trento, all’ottavo posto, che ne perde tre. Tra le posizioni più basse nella classifica ci sono Genova (27/a), Venezia (30/a), Napoli e Palermo, ferme come lo scorso anno alla 38/a e 39/a posizione. Chiudono la classifica Forlì (46/a), Bari (47/a) e Reggio Calabria (48/a).

Al top della classifica delle città italiane che prediligono leggere in formato digitale, scaricando i testi da Amazon.it, regine indiscusse si confermano Milano e Trieste, mentre Padova sale dalla quinta alla terza posizione. Seguono Trento e Cagliari e a ruota Bolzano, Verona, Bologna, Vicenza, Udine. Grande assenti Torino (11/a) e Roma (15/a).

Milano è la città che maggiormente apprezza differenti generi letterari, aggiudicandosi il primo posto nelle classifiche dei generi Cucina, Travel, Fantascienza, Self-Help e Business. Padova risulta essere la città più appassionata alla saggistica, seguita da Torino e Bologna; Bolzano, invece, è la città che legge più romanzi rosa, seguita da Verona e Milano.

A conquistare la vetta dei libri cartacei preferiti dagli italiani, anche quest’anno c’è «Storie della buonanotte per bambine ribelli» (Mondadori) di Francesca Cavallo ed Elena Favilli, al primo posto in 29 delle 47 città analizzate, tra cui Milano (per il secondo anno consecutivo), Roma, Torino, Bologna, Genova e Napoli. Al secondo posto «Un lord da conquistare» (Self Published) di Virginia Dellamore, letto in 28 città tra cui Roma, Bologna, Genova e Firenze, che è anche tra i libri preferiti in formato digitale seguito da «Torto marcio» (Sellerio) di Alessandro Robecchi e da «Il maestro delle ombre» (Longanesi) di Donato Carrisi.

